Philippe Etchebest : ses touchantes confidences sur l'adoption de son fils

Ce mercredi 5 mai, M6 diffusera les quarts de finale du concours culinaire Top Chef. La finale approche à grands pas et les quatre candidats restants tenteront de décrocher leur ticket pour la demi-finale. Parmi eux, on retrouve Mohamed de la brigade d'Hélène Darroze, Sarah dans l'équipe de Paul Pairet, Pierre dans celle de Michel Sarran et enfin Matthias de la brigade du chef Philippe Etchebest. Un épisode qui s'annonce une nouvelle fois riche en rebondissement après le départ de Bruno la semaine dernière qui avait ému les internautes.

À l'occasion de ce quart de finale, Philippe Etchebest était invité au micro de RFM dans l'émission "Une heure avec vous" présentée par Bernard Montiel ce dimanche 2 mai. Le chef emblématique de la chaîne M6 a fait de très rares confidences sur sa vie privée. Peu le savent, mais il est le père d'un jeune adolescent de 16 ans, qu'il a adopté alors qu'il n'avait que 15 mois, au Mexique en 2005.

"C’était super émouvant"

Philippe Etchebest a accepté de revenir sur cette période de sa vie dont il garde un souvenir si précieux. L'animateur a joué la musique The Long and Winding Road des Beatles. Une musique particulière pour le chef : "J'adore cette chanson", cette dernière lui rappelle le moment où "[il est] allé chercher [son] fils au Mexique, dans le dortoir des petits bébés. En fond musical, il y avait la version philharmonique de The Long and Winding Road. C’était super émouvant".

Un souvenir qu'il n'aborde que très rarement. Philippe Etchebest en avait parlé une fois dans son autobiographie sortie en 2015 "Je ne lâche rien" dans laquelle il expliquait que c'était après "un coup de fil de l’ambassade du Mexique" et "des années d’attente" que le couple a appris qu'ils allaient avoir un enfant : "Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d’émotions" a-t-il écrit.

Par J.F.