Philippe Etchebest : son coup de gueule contre le gouvernement agace un candidat de Top Chef

Depuis le début de la crise sanitaire, Philippe Etchebest n'hésite pas à lever la voix contre le gouvernement. En effet, le chef emblématique de Top Chef ne comprend pas pourquoi les restaurateurs sont autant mis de côté durant cette crise. Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste le jeudi 29 octobre, il avait une fois de plus poussé un coup de gueule contre le gouvernement. "Imaginez-vous sans restaurant, sans bar, qu'est-ce que vous feriez ? Métro, boulot, dodo ? C'est ce qu'il va se passer en vrai. Le lien social va être rompu et ça va être terrible (…) On ne peut pas rivaliser avec la santé, c'est important. Mais comment aujourd'hui en 2020 on doit choisir entre santé et économie ?".

Le chef poursuivait : "On n'a pas le choix aujourd'hui, on subit. Les syndicats doivent se battre pour nous. Il faut aider la profession, et l'aider pour de vrai !"

"call moi je t'expliquerais comment faire"

Mais visiblement son coup de gueule ne fait pas l'unanimité. En effet, un ancien candidat de Top Chef vient de s'en prendre violemment à Philippe Etchebest. Sur son compte Twitter, Jérémy Moscovici, candidat de la saison 10 a partagé son agacement : "Et sinon !? Au lieu de chialer d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de 'conf de presse' bien léchée de chez lui avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente toi ! Pour ca c’est sûr il faudrait rentrer dans une cuisine".

Il a ensuite ajouté : "Call moi je t’expliquerais comment faire. Des idées des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié et on s’en sort".

Call moi je t’expliquerais comment faire.

Des idées des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié et on s’en sort.#stopchialement — Chef Jeremy Moscovici (@jeremymoscovici) October 30, 2020

Par J.F.