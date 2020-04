Philippe Etchebest : son coup de gueule sur la situation catastrophique des restaurants

Parmi les nombreux commerces touchés par le confinement lié à la pandémie de coronavirus, le domaine de la restauration est sévèrement impacté avec la plupart des établissements qui ont fermé. Dans cette situation où les pertes financières mettent en péril la survie des entreprises et l'emploi des salariés, Philippe Etchebest a partagé sa grande inquiétude dans "C à vous" ce lundi 13 avril. "La situation est catastrophique. Dans nos métiers, nous représentons 1 millions d'emplois dans l'hôtellerie et restauration, ce qui est énorme. Au mois de mars, 30% des restaurateurs n'ont pas pu payer leurs salariés. Et au mois d'avril, il n'y en aura plus. On estime à peu près à 70%, les restaurateurs qui ne pourront pas payer leurs salariés", a-t-il alerté sur les terribles conséquences.

"On est en plein dans le cauchemar"

Chef du restaurant "Le Quatrième Mur" à Bordeaux, Philippe Etchebest n'est pas non plus épargné. "Je suis pas exempte de ces problèmes là, j'ai aujourd'hui 60 salariés dans mon entreprise, j'ai un restaurant qui est fermé. Tout mon personnel est en chômage partiel et j'ai avancé l'argent, je me suis engagé pour rassurer mon personnel, ne vous inquiétez pas on va subvenir aux besoins", a-t-il assuré sur son entreprise bien qu'il s'interroge : "Mais combien de temps ?". Alors qu'il présente sur M6 l'émission "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest a eu une pensée pour les restaurateurs durement touchés : "On est en plein dans le cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidé, qui était déjà en difficulté, il avait peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention, mais là je crois que c'est définitivement mort".

Par Marie Merlet