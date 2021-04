Philippe Etchebest : son gros coup de gueule contre les dîners clandestins

Ce samedi 3 avril 2021, M6 a diffusé un reportage sur les restaurants clandestins. Plusieurs établissements des beaux quartiers de la capitale ouvrent en effet leurs portes en secret et accueillent une clientèle non masquée, prête à débourser de grosses sommes pour quelques moments de détente autour d’un bon repas.

Un reportage qui a choqué l’opinion publique et qui a valu à Pierre-Jean Chalençon de se retrouver pointé du doigt par les téléspectateurs. Ces derniers pensent en effet avoir reconnu sa demeure dans le reportage et l’accusent donc d’organiser des fêtes clandestines en pleine pandémie mondiale.

Philippe Etchebest en colère

Au lendemain de la diffusion du reportage, Philippe Etchebest réagit sur l’antenne de BFMTV. Le célèbre chef a dénoncé des faits "lamentables et débiles". "Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs ?" a-t-il scandé. "On s’est battus pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd’hui, pour essayer de faire en sorte d’avoir des réouvertures rapides et normales. Et aujourd’hui, une poignée d’individus salissent notre profession, et ce n’est pas normal" a ajouté celui qui est juré dans l’émission Top Chef.

Choqué par les images du reportage, Philippe Etchebest assure n’avoir jamais entendu parler de ces dîners clandestins : "J’ai vu des images, effectivement, pas plus tard qu’hier, et je suis vraiment choqué. Il y en a toujours qui essaieront de tricher, mais il faut le dénoncer, et ces gens-là doivent être punis : ils renvoient une mauvaise image de notre profession, une profession qui défend ses valeurs et qui respecte les règles. Les gens qui vont à l’encontre de ça, il faut qu’ils soient punis". Une enquête est ouverte par le procureur de Paris, Rémy Heitz.

Par E.S.