Philippe Etchebest : Son nouveau reproche contre le gouvernement

Dans quelques jours, les Français vont pouvoir profiter de nouveau des terrasses et des lieux culturels. Après un an d’attente, le gouvernement a finalement accepté que ces lieux ouvrent de nouveau dès le 19 mai. Mais malgré cette bonne nouvelle, Philippe Etchebest préfère rester très prudent. Dans les colonnes du JDD ce dimanche 16 mai, le chef cuisinier a fait des confidences : "Je préfère attendre le 9 juin pour pouvoir ouvrir à l’intérieur. La jauge de 50% imposée aux terrasses ne veut rien dire, c’est flou. Rouvrir avec 1,50 mètre entre les tables, ce serait plus précis. Ça fait plus d’un an qu’on est tous pendu aux lèvres des membres du gouvernement. On a vu qu’entre les annonces à la télé et la sortie du décret officiel il y avait toujours un paragraphe en plus, non prévu. Les modalités changent tout le temps, donc moi, je reste extrêmement prudent".

"On aurait pu rouvrir plus tôt"

Et si Philippe Etchebest se montre prudent, le chef est également assez sévère envers le gouvernement : "On voit enfin le bout du tunnel ! Le gouvernement a été obligé d’accélérer le mouvement de réouverture : je ne vois pas comment on aurait pu passer un été sans restaurants, ni bars, ni culture ! La popularité du président aurait beaucoup baissé. Mais franchement, on aurait pu rouvrir plus tôt si on avait pris des mesures plus restrictives dès le début comme dans d’autres pays, au lieu d’attendre de voir comment l’épidémie allait évoluer et subir les choses".

Par Alexia Felix