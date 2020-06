Philippe Etchebest : son restaurant réouvert, il en dévoile les coulisses sur Instagram

En fin de semaine dernière, Philippe Etchebest partageait sur Instagram sa joie de pouvoir rouvrir son établissement "Le Quatrième Mur" à Bordeaux. "J'ai tellement attendu cette réouverture ! Content de retrouver mon équipe et de pouvoir vous recevoir de nouveau (...) dans de très bonnes conditions dès le 2 juin !" postait-il en légende d'un cliché sur lequel il apparaît avec un masque sur le visage, son équipe à ses côtés.

Quelques heures avant l'officialisation de cette reprise par le gouvernement le 28 mai dernier, le juré de "Top Chef" s'était confié sur BFMTV, révélant le dispositif qu'il a mis en place pour respecter les gestes barrières dans son établissement. "Il faut surtout sécuriser nos employés et redonner la confiance aux clients. On sera plutôt sur une distanciation sociale d'un mètre parce que les quatre mètres, c'était une mauvaise blague, ce n'est pas concevable. Il y aura des points de distribution de gels à l'entrée pour les clients et la salle aussi. Toutes les 30 minutes, ils devront se laver les mains. En cuisine, ce sera exactement pareil. Il y aura des protocoles qui seront mis en place".

"On va y arriver"

Mardi 2 juin, Philippe Etchebest a donc retrouvé son équipe pour la réouverture de son restaurant "Le Quatrième Mur" à Bordeaux. Au lendemain de cette reprise, il a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il dévoile le nouveau fonctionnement mis en place en cuisine pour respecter les gestes barrières. "Ce sont les premiers desserts qui sortent (...) Très frais (...) Il fait chaud en cuisine, toujours, forcément avec les masques, mais on va y arriver", dit-il.

Si le chef étoilé se félicite d'avoir pu rouvrir son établissement, il n'en oublie pas pour autant ceux qui n'ont pas pu le faire. "Je pense aux établissements parisiens qui n'ont pas de terrasse, pour qui cette bonne idée n'en est pas une. Il y a une euphorie, mais je me tue à le dire tous les jours : cette réouverture est loin de régler les problèmes des restaurants. Il ne faut pas que les pouvoirs publics pensent que ça va passer. Les dégâts du coronavirus à l'instant T, on les connaît (...) À la fin de l'année, pour l'Etat, l'addition va coûter beaucoup plus chère que si on débloque des aides immédiates", a-t-il confié au Parisien.

Par Clara P