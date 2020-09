Philippe Etchebest, un "très bon acteur" face à la caméra selon Yves Camdeborde (Exclu vidéo)

Ce lundi 7 septembre, Philippe Etchebest fait son retour sur M6 dans un numéro inédit de "Cauchemar en cuisine". Le célèbre chef a aidé des restaurateurs de Saint-Estèphe en Dordogne, dont l'établissement "Crazy Frog" connaît quelques difficultés. Un tournage qui a eu lieu avant le confinement, comme l'a relayé Ouest-France. "Le 'Crazy Frog' a dû fermer ses portes quelques jours seulement après le passage des équipes de 'Cauchemar en cuisine', crise sanitaire oblige", ont révélé nos confrères. D'après les informations exclusives de Sud-Ouest, le restaurant a rouvert ses portes le 2 juin dernier.

Toujours à Sud-Ouest, le chef du restaurant dans lequel Philippe Etchebest a débarqué pour le tournage de ce nouveau numéro s'est confié. "Il m'a remis en ligne. J'allais au plus facile plutôt que de faire du bon boulot. On s'est bien fait engueuler !" a-t-il lâché. Il faut dire que lors de son passage, le chef a relevé quelques soucis d'organisation, du manque de communication du patron aux soucis de management en passant par l'utilisation trop fréquente de produits congelés.

"Il est très étonnant"

Dans "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest est réputé pour être cash avec les restaurateurs qu'il aide. Un franc-parler qu'Yves Camdeborde - ancien juré de "Masterchef" sur TF1 - a évoqué lors de sa venue le 1er septembre dernier dans "L'instant de luxe", émission présentée quotidiennement par Jordan de Luxe sur Non Stop People.

"On se connaît très bien. Je le connaissais très bien déjà parce qu'on a des atomes crochus, le sud-ouest, le rugby, tout ce qui est compétitions de sport", a-t-il commencé. Jordan de Luxe a ensuite voulu savoir s'il était "le même" à la télévision ? "Je pense qu'il a un truc de plus que beaucoup de cuisiniers, c'est que quand on lui met une caméra, c'est un très, très bon acteur. Nous, on reste nous-mêmes. Philippe fait mieux le travail que nous. C'est un acteur, un vrai. Il est très, très bon. Pour avoir tourné avec lui, il le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'implication, beaucoup de professionnalisme. Il est très étonnant", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV