Philippe Gildas : cette promesse que sa femme Maryse lui a faite avant sa mort (Exclu vidéo)

Ce lundi 7 juin 2021, Evelyne Thomas reçoit Maryse Gildas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animatrice radio de 80 ans est revenue sur sa rencontre avec Philippe Gildas, son mari décédé en octobre 2018 à l'âge de 82 ans. "Il était marié, moi j'avais quelqu'un dans ma vie, mais on avait une complicité tous les deux. C'était complètement professionnel - enfin lui après m'a dit qu'il avait des vues un peu sur moi - mais moi non, j'étais avec quelqu'un que j'aimais, mais je sentais qu'il y avait une complicité. Je l'admirais. Il arrivait, il faisait des journeaux toutes les demi-heures (...) C'était que de l'impro et ça, j'étais en admiration totale", confie-t-elle. Quelques mois auparavant, Maryse Gildas s'était confiée à Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur ses derniers instants, lui qui était alors atteint d'un cancer.

"Il est partout avec moi"

Dans un second extrait, Maryse Gildas se confie sur les rêves qu'elle a aujourd'hui. "J'essaie de vivre sans lui pour l'instant, c'est très dur. C'est l'abandon, j'ai un manque de lui terrible. C'est très difficile à vivre. Il m'avait dit : 'T'essaieras de vivre sans moi, promets-moi d'essayer'. Alors j'essaie", commence-t-elle. Et de poursuivre : "Dans mes rêves les plus proches - parce que je ne vois pas un futur très loin, en même temps je suis très optimiste dans ma vie - je voudrais repartir en Afrique du sud. On a fait plein de voyages avec Philippe et je voudrais repartir au Cap, en Tanzanie, faire un safari. Et puis à New York, on y allait tous les ans. Je voudrais repartir à New York. J'espère pouvoir faire ça encore, avec une amie (...) C'est pas comme avec lui, c'est très différent. Mais il est partout avec moi".

