Philippe Gildas : sa femme Maryse victime de propos déplacés de Patrick Sabatier, elle raconte (Exclu vidéo)

En mars dernier, Maryse Gildas était l'invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Elle avait alors accepté de raconter les derniers instants de Philippe Gildas, son mari. Pour rappel, l'ancien présentateur star de l'émission "Nulle part ailleurs" est décédé le 28 octobre 2018 à l'âge de 82 ans. Il était alors atteint d'un cancer. "Je pense qu'il ne s'est pas vu partir. Il avait des délires (...) Il refaisait du 'Nulle part ailleurs' de son lit (...) Il me reconnaissait à la fin, il me serrait la main. Mais ce n'était plus l'homme que j'avais aimé (...) Il s'était éteint, comme une bougie", disait-elle. Et de poursuivre : "ll me manque tous les jours, tout le temps, chaque minute. C'est terrible. Il m'a fait promettre d'essayer de vivre sans lui, donc j'essaie, mais c'est dur. Ce qui est le plus dur, c'est la solitude, le manque de lui".

Un faux mariage organisé

Ce lundi 7 juin 2021, Maryse Gildas fait son retour sur Non Stop People, mais cette fois-ci face à Evelyne Thomas. Dans un extrait inédit, l'animatrice de 80 ans raconte le jour où elle a craqué pour Philippe Gildas. "Il était marié, moi j'avais quelqu'un dans ma vie, mais on avait une complicité tous les deux. C'était complètement professionnel - enfin lui après m'a dit qu'il avait des vues un peu sur moi - mais moi non, j'étais avec quelqu'un que j'aimais, mais je sentais qu'il y avait une complicité. Je l'admirais. Il arrivait, il faisait des journeaux toutes les demi-heures (...) C'était que de l'impro et ça, j'étais en admiration totale", confie-t-elle.

Elle revient ensuite sur les propos que Philippe Gildas avait tenus chez Thierry Ardisson sur un faux mariage célébré entre eux, version qu'elle confirme. Elle explique ensuite pourquoi cette fausse cérémonie a été organisée. "On a fait un faux mariage parce que... Je ne vais pas le nommer parce que ça ne serait pas gentil, quelqu'un de très connu à l'époque, qui faisait déjà de la télé, qui s'appelait Patrick - je ne dirai pas le nom - avait dit que je couchais utile. On me l'a répété", lance-t-elle. C'est Evelyne Thomas qui finit par trouver le nom de la personnalité en question, à savoir Patrick Sabatier. Maryse Gildas poursuit : "Je n'ai pas supporté donc j'ai dit à Philippe : 'Il faut faire quelque chose'. On a donc fait un faux mariage avec 300 personnes. On s'est mariés ensuite en Corse quelques années après". Une fois mariée, Maryse Gildas n'a plus été la cible de tels propos. "On ne m'a plus jamais embêtée, mais c'est terrible. C'était tellement faux, que je ne pouvais pas supporter ça", dit-elle. Elle conclut en précisant qu'après ça, elle n'a plus jamais revu Patrick Sabatier.

Par Non Stop People TV