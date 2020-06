Philippe Gildas : sa veuve Maryse évoque son deuil difficile (exclu vidéo)

Philippe et Marys Gildas se sont rencontrés dans les années 80 alors qu’ils travaillaient tous deux à Europe 1. Le couple s’est marié en août 1984 même si le journaliste avouera plus tard dans l’émission de Thierry Ardisson "Tout le monde en parle" que le vrai mariage eut lieu en 1990 car en 1984 il n’était pas encore divorcé. Les amoureux ont vécu une belle histoire jusqu’à la mort de Philippe Gildas. L’animateur vedette de "Nulle part ailleurs" sur Canal + est décédé le 28 octobre 2018 des suites d’un cancer. Sa veuve Maryse Gildas invitée de Non Stop People s’est confiée sur le décès de son époux et sur son deuil difficile. "Je suis seule, un peu abandonnée. Il est là mais je suis seule", indique l’ancienne animatrice d’Europe 1.

Le couple a vécu une belle histoire d’amour pendant 36 ans

"Mais enfin, déjà 36 ans de bonheur, on est pas mal, il faut être positif mais ça été très très dur, la fin était très dure mais il est présent, il est là, je sens qu’il peut me protéger", déclare Maryse Gildas. "J’aime me dire qu’il (est près de moi)", ajoute-t-elle sur Non Stop People. La veuve de Philippe Gildas a cependant pu compter sur le soutien de nombreux proches. "Il a été découvreur de talents et ils sont encore là, même s’ils commençaient à avoir de l’âge aussi. Ils étaient tous là, ils sont venus le voir. Merci à tous, ça réchauffe, ça fait du bien", déclarait-elle au moment de sa mort sur Europe 1. "Des amis qui sont passés, je ne pensais pas qu’il y en aurait autant… C’est extraordinaire, les messages que j’ai eus depuis cette nuit", ajoutait Maryse Gildas.

Par Non Stop People TV