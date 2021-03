Philippe Gildas : ses derniers instants racontés par sa femme Maryse (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Et pour ce nouveau numéro, il a reçu Maryse Gildas, la veuve de Philippe Gildas. Le journaliste star de Canal+ est décédé le 28 octobre 2018 à l'âge de 82 ans. Il avait marqué les esprits par son métier d'animateur, lui qui a présenté pendant de nombreuses années l'émission "Nulle part ailleurs" aux côtés d'Antoine de Caunes et José Garcia. Dans l'interview, Maryse Gildas a évoqué le manque de son mari au quotidien. "ll me manque tous les jours, tout le temps, chaque minute. C'est terrible. Il m'a fait promettre d'essayer de vivre sans lui, donc j'essaie, mais c'est dur. Ce qui est le plus dur, c'est la solitude, le manque de lui", a-t-elle dit.

"Il ne s'est pas vu partir..."

Dans la suite de l'entretien, Maryse Gildas a raconté ses derniers instants, notamment comment son cancer a été découvert. "En janvier 2018, nous sommes partis. On a fait notre dernier voyage en Afrique du Sud (...) Et sur place, je me rends compte d'une chose (...) Il mangeait très peu (...) Il me dit : 'Je vais chercher ma caméra dans le bungalow' et il ne revient pas. Et là, j'ai compris qu'il perdait la notion de l'orientation. En revenant à Paris, on a été faire un scanner (...) et on a vu une tumeur sur le rein gauche (...) Je n'étais pas tellement affolée à ce moment-là (...) Et le médecin poursuit en me disant : 'Il y a des métastases au cerveau'. Alors là, j'ai compris. On a essayé une immunothérapie qui a fonctionné au début puis après, il est parti tout doucement. Je n'ai pas l'impression qu'il a souffert, mais il n'était plus l'homme qu'il a été, c'était quelqu'un d'autre. Il s'est évanoui (...) Il s'est éteint tout doucement. Il ne mangeait plus", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Je pense qu'il ne s'est pas vu partir. Il avait des délires (...) Il refaisait du 'Nulle part ailleurs' de son lit (...) Il me reconnaissait à la fin, il me serrait la main. Mais ce n'était plus l'homme que j'avais aimé (...) Il s'était éteint, comme une bougie". Muriel Robin ou encore Antoine de Caunes ont été là avant sa disparition. Maryse Gildas a précisé qu'Antoine de Caunes considérait le journaliste comme "un second père".

