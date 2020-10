Philippe Risoli : pourquoi son retour sur TF1 ne s'est pas fait (Exclu vidéo)

L'équipe du "Débrief de Non Stop" a reçu Philippe Risoli sur le plateau de Non Stop People. Dans un premier temps, l'ancien présentateur du "Juste Prix" sur TF1 a expliqué ce qui l'intéresserait dans la présentation d'un talk-show. "C'est peut-être le dernier truc que j'aimerais faire en télévision. J'ai tout fait. J'en ai fait des talk-shows (...) Ça m'a vraiment passionné. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de l'animation, sauf si une chaîne me confie un talk où je pourrais aborder absolument tous les sujets, c'est-à-dire le sport, la politique", a-t-il confié.

Un exercice qu'il a déjà fait "au début des années 2010" sur les ondes de Sud Radio. À ce moment-là, il animait "Code Risoli", une émission où il décodait l'actualité. "Ça me passionnait véritablement", a-t-il continué.

"Je ne l'ai pas regretté plus que ça"

Dans la suite de cet entretien, Philippe Risoli est revenu sur son retour manqué chez TF1. "À une époque, j'ai failli peut-être reprendre une émission sur TF1. C'est ce qui était programmé et puis finalement, ça s'est un petit peu perdu dans les oubliettes. Après le temps passe, et tout le monde passe à autre chose", a-t-il expliqué. L'animateur devait animer "La Ferme Célébrités".

Une prise de poste que Philippe Risoli avait acceptée pour une raison bien précise. "Si j'ai accepté de faire cette émission que je ne souhaitais pas faire, c'est parce que j'avais la carotte derrière qui était le retour sur la chaîne (NDLR, à la présentation de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là") sur laquelle j'avais grandi c'est-à-dire TF1 que j'ai toujours considérée un peu comme ma famille. Ça ne s'est pas fait, allez savoir pourquoi". Et de conclure : "Je ne l'ai pas regretté plus que ça, n'empêche que c'est peut-être par ce biais-là que j'aurais pu me réinstaller sur l'antenne de façon un petit peu durable. Ça n'a pas été le cas".

