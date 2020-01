Philippe Torreton en couple : qui est son épouse Elsa Boublil ?

Depuis de nombreuses années, Philippe Torreton file le parfait amour avec sa femme Elsa Boublil. L’acteur et la journaliste se sont mariés en 2008, et ont eu ensemble deux enfants, une fille et un garçon. Si Philippe Torreton est un acteur connu en France, Elsa Boublil est plus discrète. Journaliste musique passionnée de jazz, Elsa Boublil a rejoint France Musique pour animer "Musique Emoi" tous les dimanches de 9h à 11h, après avoir officié sur France Inter. La journaliste a également sorti un livre "Body Blues" dans lequel elle relate les abus sexuels dont elle a été victime dans son enfance.

Une journaliste victime d’abus sexuels

Auprès de nos confrères de Elle en 2015, Elsa Boublil avait révélé que c’est son mari Philippe Torreton qui lui avait conseillé d’écrire un livre : "Il me voyait souffrir terriblement. Un jour, il m'a dit : 'Tu ne pourras pas bien vivre tant que tu n'auras pas écrit tout ça noir sur blanc’. Il me soutient à fond. Il considère que ce livre est important aussi pour notre couple. Je l'admire, car il comprend que mes peurs ne sont pas tournées contre lui". Heureusement, aujourd’hui Elsa Boublil va beaucoup mieux et se dit libérée de ses vieux démons. Si elle a pu compter sur le soutien de son époux, ses deux enfants Jeanne et Simon ont également aidé leur mère.

Par Alexia Felix