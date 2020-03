Phillipe Etchebest : son violent coup de gueule après le discours de Macron

Hier soir, le président de la République Emmanuel Macron faisait un discours pour le moins attendu. Après des mesures demandées par le gouvernement non respectées par les Français, ce dernier a décidé de resserrer la vis en appelant notamment François Hollande et Nicolas Sarkozy.

En effet, il a annoncé que les Français avaient l'obligation de rester chez eux, sauf cas extrême auquel cas, une déclaration sur l'honneur était nécessaire. Mais alors que tous attendaient le terme "confinement", qui n'a jamais autant été utilisé par les Européens, le président de la République ne l'a pas utilisé une seule fois.

Ce qui n'a évidemment pas échappé aux internautes, qui l'ont fait savoir en masse sur les réseaux sociaux.

le chef s'exprime

Mais une personne a décidé de pousser un coup de gueule face à ce discours quelque peu paradoxal. Le chef emblématique de l'émission Top Chef Philippe Etchebest qui s'est montré très ému face à un candidat, a réagi en vidéo peu de temps après.

"Je le trouve très bien. Sauf que j'aurais voulu entendre le mot confinement" explique-t-il de manière autoritaire. Concerné par les fermetures de restaurant, le chef aurait aimé que ces restrictions s'appliquent à tous. "C'était violent, mais on l'a appliqué".

Il utilise ensuite sa notoriété à bon escient en demandant une nouvelle fois aux Français d'"être responsables. Restez chez vous, pensez au personnel médical qui va galérer. Adaptez-vous, et vous verrez, on en sortira grandi de tout ça".

Par J.F.