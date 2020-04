Pierre Arditi prêt à aider les personnes isolées : il se fait lyncher sur Twitter

C'est une initiative que la Mairie de Paris a mis en place. De nombreuses célébrités vont, à partir de ce jour, donner un peu de temps pour les personnes âgées et isolées. Pierre Arditi qui a récemment perdu son ex-compagne s'est confié sur cette action sur BFMTV "Je m'associe à une démarche qui a été initiée par l'actrice Elsa Zylberstein. Je vais faire ça avec un certain nombre de mes camarades" explique-t-il. "Moi mon métier, c'est de parler aux autres, alors je vais parler à ces gens, leur demander comment ils vont, essayer de mettre un petit bout de soleil dans cette vie qui est sans doute pas rigolote, et ça me semble être une démarche formidable".

Les internautes mitigés

Mais il semblerait que cette démarche ne plaise pas aux internautes. En effet, sous la vidéo postée par le compte Twitter de BFMTV, de nombreux commentaires ont été postés à l'encontre de Pierre Arditi, déjà pris à parti suite à ses propos sur la corrida.

On peut lire notamment "bla-bla-bla #PierreArditi, #OnOublieRien, quand il soutenait #Macron contre les infirmières, aides-soignants qui manifestaient (matraquage, LBD, gazage)". "Quand la gauche bobo veut faire du bonbon… À mourir de rire ! Quand le petit Peuple dont le personnel soignant se soulevait contre l'injustice économique, social, on entendait pas ces "valets déguisés" si ce n'est pour faire du "bien entendu" avec l'État Maastrichtien". Ou encore "On a besoin de masques, de gants, de surblouses, de lits, de respirateurs... Et sûrement pas de vous ! Restons confinés, mais restez à votre place".

Pierre Arditi va appeler des personnes isolées : "Je vais consacrer un peu de mon temps à ceux qui en ont besoin" pic.twitter.com/2Hg2n57FuH — BFMTV (@BFMTV) April 8, 2020

Par J.F.