Pierre Bénichou mort : Laurent Ruquier rend hommage à "l’homme qui l’a fait le plus rire au monde"

Pierre Bénichou est mort dans la nuit du 30 au 31 mars 2020. Ce sont nos confrères de RTL qui ont révélé l’information. Le journaliste politique âgé de 82 ans "s’est éteint dans son sommeil, à son domicile et son décès n’est pas lié au coronavirus" comme l’a indiqué son fils Antoine Bénichou à l’AFP. Quelques minutes après l’annonce de son décès, Laurent Ruquier a réagi sur RTL, radio historique des "Grosses Têtes" dont Pierre Bénichou était sociétaire depuis 2014. "On est évidemment tous très triste aux Grosses Têtes et moi le premier. Ça va faire plus de 20 ans que je travaillais avec Pierre, depuis les années Europe 1 avant RTL (les deux hommes ont collaboré ensemble de 2000 à 2014 dans ‘On va s’gêner’ sur Europe 1 ndlr)", déclare l’animateur. "C’est peut-être un des hommes qui m’a le plus fait rire au monde par son talent d’improvisation, sa force comique, son génie. C’est une page qui se tourne pour ‘Les Grosses têtes’, c’était un des rares derniers improvisateurs (…) Pierre était dans la même ligne que Jean Yann, Jacques Martin", continue Laurent Ruquier.

Le journaliste un "brillant improvisateur"

"Évidemment, il n’a jamais fait carrière en tant qu’humoriste fantaisiste car c’était un journaliste au départ. Il s’était reconverti un peu à cause de moi ces dernières années, c’était un des plus brillants", ajoute le présentateur d’ "On n’est pas couché". Pierre Bénichou avait démarré sa carrière comme rédacteur en chef du mensuel masculin "Adam" avant de rejoindre Le Nouvel Observateur comme journaliste politique puis rédacteur en chef. Au sein des "Grosses Têtes", Pierre Bénichou avait différents surnoms : "Beau Pedro Roi du Tango", "Bob du Grand Huit". En plus de la radio, le journaliste était devenu ces dernières années, chroniqueur dans "Vivement dimanche" aux côtés de Michel Drucker et Philippe Geluck.

Laurent Ruquier rend hommage à Pierre Bénichou sur #RTL. pic.twitter.com/ImKk84iXAs — Anaël (@anaelgr) March 31, 2020

Par Ambre L