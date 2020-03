Pierre Bénichou mort : quand il évoquait ses derniers jours dans les Grosses Têtes

Pierre Bénichou s'est éteint dans la nuit du 30 au 31 mars 2020 chez lui, a annoncé RTL. Le journaliste politique âgé de 82 ans a vu sa carrière marquée par Les Grosses Têtes à la radio, d'abord auprès de Philippe Bouvard, puis de Laurent Ruquier. Après l’annonce de son décès, l'animateur lui a rendu hommage sur RTL : "On est évidemment tous très triste aux Grosses Têtes et moi le premier. Ça va faire plus de 20 ans que je travaillais avec Pierre, depuis les années Europe 1 avant RTL. C’est peut-être un des hommes qui m’a le plus fait rire au monde par son talent d’improvisation, sa force comique, son génie". Figure des Grosses Têtes, il était sociétaire depuis 2014.

"Je n'ai pas peur"

Connu pour son humour, sa bonne humeur et ses improvisations, Pierre Bénichou avait fait une apparition à son image dans l'émission le 17 mars dernier, a relayé sur Twitter le compte La Plume Libre. Au téléphone avec l'équipe des "Grosses Têtes", le sociétaire évoquait ses derniers jours. "Il faut me respecter comme il faut respecter quelqu'un qui vit ses derniers jours, bande de c***", lance-t-il à l'équipe amusée. "Je n'ai pas peur... je suis très respecté dans mon quartier", poursuit-il avec humour et lâche : "Quand tu es respecté dans ton quartier, tu as moins de chance d'être malade". Une intervention symbolique pour Pierre Bénichou.

Par Marie Merlet