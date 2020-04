Pierre Bénichou : sa mort a rapproché Laurent Ruquier et Christine Bravo

Depuis plusieurs années maintenant, Laurent Ruquier et Christine Bravo travaillent ensemble. Mais ces derniers étaient fâchés depuis 2016. Deux ans après son arrivée dans Les Grosses Têtes, l'animatrice claquait la porte. Elle avait alors annoncé sur son compte Twitter que ce départ était uniquement pour se "consacrer à d'autres projets". Mais en réalité, c'est sa relation avec son acolyte de toujours Laurent Ruquier qui était à l'origine de ça. Et c'est l'animateur de On n'est pas couché qui s'arrête en juin, qui avait révélé le pot aux roses " Christine ne veut plus venir dans l'émission. Elle s'est fâchée bêtement, par orgueil. Mais elle revient quand elle veut, je ne suis pas rancunier".

Un retour particulier

Et les adeptes de l'émission ont pu apprécier le retour dans Les Grosses Têtes de Christine Bravo ce lundi 20 avril. Laurent Ruquier s'est confié sur ce retournement de situation inattendu : "C'est parce qu'il y a eu le confinement, on a eu envie de réconciliation".

Mais un événement beaucoup plus triste a eu un impact fort dans leurs retrouvailles, il s'agit de la mort de Pierre Bénichou. "C'est surtout ça ! Pierre Bénichou me suppliait de revenir, de son vivant ! Alors je me suis dit : 'Bon, il faut bien remplacer ce grand esprit, maintenant'". Elle confie ensuite que son retour était malgré tout prévu depuis quelques temps : "J'aurais préféré revenir par la petite porte. C'était dans les tuyaux avec Laurent Ruquier avant la mort de Pierre. Ce rendez-vous manqué me bute".

Par J.F.