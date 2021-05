Pierre-Jean Chaleçon : cette invitation au Palais Vivienne qui a choqué Cyril Hanouna

Ce mardi 4 mai 2021, Pierre-Jean Chalençon était invité sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste". Face à Cyril Hanouna, le célèbre collectionneur est revenu sur l'affaire des dîners clandestins dans laquelle il fait partie des suspects. Sur C8, Pierre-Jean Chalençon a assuré qu'il est désormais lavé de tout soupçon et que ses propos sur les ministres ont été déformés : "J’ai dit à cette journaliste qui m’a appelé indirectement (…) Elle m’a un peu énervé parce qu’elle a fait 6 appels en absence (…) elle m’appelle sur une ligne enregistrée, elle ne me dit pas que la conversation est enregistrée et je me suis énervé (…) à un moment donné je lui dis : 'D’ailleurs je déjeune régulièrement dans des restaurants clandestins où je croise régulièrement des ministres'. Je n’ai pas dit qu’il s’agissait de ministres en poste" a-t-il expliqué.

L'ancien membre de l'émission "Affaire conclue" a ensuite expliqué avoir très mal vécu cette histoire : "Je me suis dit : mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? L'année dernière, c'était pour une histoire de photo, là c'est pour une histoire de dîner, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'essaie de vivre, de survivre, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Je ne suis pas le seul. Simplement, je suis connu, médiatique, people. Mais oui ça a été dur, ça a été très dur" a-t-il déclaré avant de révéler avoir pensé au suicide.

"Remettez-le en garde à vue ! "

Si l'enquête est encore en cours, Pierre-Jean Chalençon a décidé d'aller de l'avant et se concentre sur les festivités liées au bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce mercredi 5 mai, il était donc de retour sur le plateau de TPMP pour évoquer l'empereur sur qui il est incollable. Très enjoué, le collectionneur a alors lancé "Avec mon petit chouchou on va manger…" en regardant Benjamin Castaldi assis à ses côtés. "Je vous invite tous au Palais Vivienne !" a-t-il ajouté.



En plein show, Pierre-Jean Chalençon s'est alors dirigé vers le centre du plateau pour lancer : "Je vous invite tous, je vous invite tous ! On va au Palais Vivienne ! Youpi !" en sautant et levant les bras en l'air. Face à la gêne des chroniqueurs et du public, Cyril Hanouna a alors calmé son invité : "Les mecs, remettez-le en garde à vue !" a lancé l'animateur avec humour. "Pierre-Jean Chalençon, on est content qu’il soit sorti de ses galères, on espère que tu ne feras plus de soirées" a-t-il ajouté.

Par E.S.