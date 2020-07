Pierre-Jean Chaleçon : son coup de gueule contre un autre acheteur d'Affaire Conclue

C'est un départ qui fait parler. Fin du mois de juin, Pierre-Jean Chaleçon annonce sur le plateau de Jean-Marc Morandini son souhait de quitter l'émission Affaire Conclue. Une photo avec Dieudonné serait à l'origine de son départ. "Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités, s’était-il défendu. Il m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c’était une faute, mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné". Il s'était ensuite exprimé dans les colonnes de Télé-Loisirs, déclarant que de toute façon, il avait déjà prévu de quitter l'émission. "Il fallait que je m’en aille. J’en avais marre d’être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m’amusais plus. J’avais envie de faire évoluer mon rôle. L’idée, c’était d’aller voir aussi de l’autre côté de l’émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J’en avais parlé à Sophie."

des tensions en coulisses

Interviewé par SudInfo, site belge, l'acheteur en a profité se confier sur les raisons de son départ et également pour régler ses comptes avec une autre personnalité de l'émission. "Je ne veux pas être méchant mais à force de diffuser et rediffuser, le matin, la journée, la nuit, à un moment, on tue l’émission. On est totalement raccord avec Sophie. D’ailleurs, elle m’a apporté tout au long de cette histoire son soutien le plus total. C’est mon amie, et ça se vérifie". Il s'en prend ensuite à l'un des acheteurs : "Il y a certaines personnes, donc un certain Belge qui a bavé sur ma gueule" avoue-t-il en faisant référence à Gérald Watelet. "Enfin, les pièces rapportées seront toujours des pièces rapportées… Sophie Davant est une vraie amie, tout comme Caroline Margeridon, Alexandra Morel ou Julien Cohen. Le succès de l’émission, on l’a fait ensemble. Alors après, j’ai pris un peu d’ascendant mais on s’en fout, on est copains".

Par J.F.