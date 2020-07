Pierre-Jean Chalençon : amoureux, il présente son compagnon

Il y a quelques mois, Pierre-Jean Chalençon broyait du noir. L'ancien collègue de Julien Cohen vivait une relation pour le moins tumultueuse avec son ancien compagnon. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, il se confiait sur cette histoire d'amour : "Ah si seulement ! Oui, on ne peut pas être heureux en tout dans la vie, je suis très amoureux d'une personne depuis plus de vingt ans et bon, c'est jamais évident quand c'est deux personnes du même sexe et qu'une de ces deux personnes a des enfants etc. Donc on a une relation assez tumultueuse et je suis très amoureux, oui".

Mais un détail venait troubler le bonheur de l'acheteur puisque l'homme qu'il aime est marié. "Oui, j'ai déjà fait des folies pour séduire un homme, le mien d'ailleurs. J'ai fait des week-ends à New York, j'ai fait des suites dans des hôtels de folie, des bijoux... J'ai fait des choses un peu folles, ouais, des hélicoptères…"

"vive la vie"

En avril dernier, Pierre-Jean Chalençon annonçait sa rupture. En effet, pour lui, la relation devenait toxique. "Je suis seul maintenant !!! Moi j'assume mes goûts ... Message personnel à mon ex…!" Il ajoutait ensuite dans un entretien accordé à Closer : "Je suis fatigué, je ne vais pas encore attendre ce garçon pendant dix ans. Même si je l’aime très fort. Le moment est venu que je me lâche. Je ne vais pas vivre jusqu'à 60 ans tout seul comme un con chez moi. Je le lui ai dit clairement…" Alors qu'il confiait qu'il pourrait sûrement recraqué "je l'aime donc je recracherai peut-être", il semblerait que non. En effet, dans un post Instagram, l'ancien acheteur d'Affaire Conclue annonce avoir retrouvé l'amour. Il a publié une photo accompagné de son chéri Dragan, qu'il a légendé : " Mes amours mes chéris ... je vous annonce que j’ai trouvé l'amour de ma vie, Dragan .... vive la vie et la liberté !".

Je vous présente Dragan , mon nouveau chéri ... le roi est mort vive le roi ... @morandiniblog⁩ @parismatch@ pic.twitter.com/yLUqIKlERQ — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) July 29, 2020

Par J.F.