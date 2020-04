Pierre-Jean Chalençon célibataire, il adresse un message amer à son ex

C’est un nouveau déchirement pour Pierre-Jean Chalençon. Depuis le début de l’année, l’acheteur d’Affaire conclue a perdu plusieurs êtres chers avec ses amis Michou, Christophe, et son père Gérard. Mais une nouvelle épreuve touche à nouveau Pierre-Jean Chalençon. Sur les réseaux sociaux ce dimanche 26 avril, le spécialiste de l'époque Empire a annoncé sa séparation avec son compagnon qu'il aimait depuis vingt ans. "A Jean Marais ... ce sublime cadeau de Jean Cocteau ... une émeraude de 25 carats .. taillée au profil de Côme de Médicis... elle me porte chance et me donne le courage d’affronter la vie...", a-t-il d’abord écrit en montrant la fameuse bague à son doigt.

"Je suis seul maintenant"

"Et croyez-moi j’en prend plein la gueule en ce moment... La dernière du moment... le coup de couteau au cœur de l’homme que j’aime depuis 20 ans ... assumer sa vie n’est pas à la portée de tous ... carpe diem....", a poursuivi Pierre-Jean Chalençon sans citer le nom de son ex qu’il a continué de viser. "Vive la vie les gens qui assument leur vie... Vive Jean marais et Jean Cocteau... la bague d’amour ... c’est moi qui la porte maintenant... même si je suis seul maintenant !!! Moi j’assume mes goûts ... message personnel à mon ex...!", a-t-il fustigé envers celui avec qui il a eu une "relation assez tumultueuse". "Je suis très amoureux d'une personne depuis plus de 20 ans. Après, c'est jamais évident quand c'est deux personnes du même sexe, et qu'un des deux a des enfants”, avait-il confié à Télé-Loisirs.

