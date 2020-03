Pierre-Jean Chalençon en deuil : son père Gérard est mort

Pierre-Jean Chalençon a dévoilé la triste nouvelle ce vendredi 27 mars. Sur les réseaux sociaux, le collectionneur d'Affaire conclue a annoncé la mort de son père, Gérard Chalençon. Confiné dans son Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon a écrit avec émotion sur Twitter en partageant un ancien cliché de lui avec son père : "C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre la disparition de mon papa... Gérard Chalençon... Il a été un brillant journaliste... Salut papa, je t'aime... papa... Ton titi...". Il a ensuite partagé plus d'informations sur ce décès dans un autre message sur Instagram.

"Je t'aime papa..."

"Mon papa Gérard Chalençon a fait le grand voyage cette nuit [celle du jeudi 26 au vendredi 27 mars 2020, NDLR]... Merci pour tout ce que tu m'a appris... Même si nos chemins se sont éloignés.. Je t'aimerai toujours et je serai à jamais ton titi... Je t'aime papa...", a annoncé Pierre-Jean Chalençon sans toutefois préciser les causes de la disparition de son père. Parmi les nombreux messages de soutien déjà reçus, celui de l'acheteur d'Affaire Conclue, Stephane Vanhandenhoven : "Je pense fort à toi... mes plus sincères condoléances à ta charmantissime maman et à toi bien sûr...". Tout comme Liane Foly qui est "Avec toi fort ....." dans cette épreuve. Après avoir perdu son ami Michou en janvier dernier, Pierre-Jean Chalençon fait de nouveau face à une douloureuse perte. Il y a encore quelques jours, il partageait ses pensées pour l'ancien directeur de cabaret sur Instagram : "Mon chéri .... tu me manques... le monde est à l'arrêt, heureusement tu n’as pas vu ça !!! Je ne prends plus de champagne".

C’est avec une grande tristesse que je viens d apprendre la disparition de mon papa ... Gérard chalençon.. il a été un ..brillant journaliste... salut papa je t’aime ...papa ... ton titi .. — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) March 27, 2020

Par Marie Merlet