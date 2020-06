Pierre-Jean Chalençon imposteur ? Le compagnon de Michou l'accuse d'avoir menti sur leur relation

Quelques jours après avoir insulté Line Renaud, Pierre-Jean Chalençon se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Ce lundi 15 juin, l’acheteur d’Affaire Conclue a violemment attaqué la comédienne sur Twitter. Alors que Line Renaud célébrait l’anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait eu 77 ans, Pierre-Jean Chalençon n’a pas hésité à l’attaquer en commentaire en disant : "Tu le rejoins quand ??". Le collectionneur ne s’est d’ailleurs pas arrêté là puisqu’il a continué à insulter Line Renaud en la traitant de "femme méchante" et de "sorcière".

De quoi choquer plusieurs personnalités telles que Matthieu Delormeau ou Erwan Toularastel, le compagnon de Michou, le célèbre roi des nuits parisiennes décédé le 26 janvier dernier à l’âge de 88 ans.

Pierre-Jean Chalençon aurait menti sur son amitié avec Michou

Choqué par les propos adressés à Line Renaud, Erwan Toularastel a en effet décidé de sortir du silence pour balancer sur Pierre-Jean Chalençon : "Non seulement vous intervenez dans l’émission 'Héritage' en vous faisant passer comme un ami de Michou depuis plusieurs années, mais en ce qui me concerne, vivant avec Michou depuis vingt ans, je ne vous ai jamais vu auprès de lui, a-t-il écrit. Vous êtes apparu dans son entourage que depuis quelques mois […] et vous prétendez être le gardien de sa volonté, mais de quel droit ?". "Vos propos sont d’une indécence totale […] Votre ego et votre suffisance font tâche sur sa personnalité" a-t-il ajouté dans une lettre cinglante que Cyril Hanouna a dévoilée dans C que du kif, ce mardi 16 juin.

De quoi remettre en cause l’amitié entre Pierre-Jean Chalençon et Michou… alors même que l’on pensait que l’acheteur pouvait faire partie des héritiers de Michou. À la mort de ce dernier, Pierre-Jean Chalençon avait d’ailleurs fait partie des premiers à lui rendre de vibrants hommages. "Michou La France… notre patrimoine !!! Une collection de tableaux qu’il voulait offrir au musée de Montmartre. Que va devenir tout cela ? Sa volonté sera-t-elle respectée ? Je serai très vigilant et croyez-moi je serai le gardien de sa volonté", avait écrit Pierre-Jean Chalençon sur Twitter. En plus de témoigner dans l’émission "Héritages" sur NRJ12, il avait également pleuré la mort de Michou sur le plateau de Morandini Live sur CNews et Non Stop People.





Par E.S.