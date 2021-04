Pierre-Jean Chalençon à la tête d'un restaurant clandestin ? Ce reportage qui sème le doute

Ce vendredi 2 avril, le 19:45 de la chaîne M6 a diffusé un reportage sur les restaurants clandestins. Grâce à une caméra cachée, les journalistes ont réussi à obtenir des images de plusieurs établissements des beaux quartiers de Paris qui proposent des dîners illégaux en pleine épidémie de Covid-19, alors que les restaurants sont fermés depuis plusieurs mois. Et malgré le floutage de certaines séquences, les internautes pensent avoir reconnu les organisateurs, parmi lesquels figurerait Pierre-Jean Chalençon…

"Une fois que vous passez la porte, il n’y a plus de Covid. On veut que les gens se sentent à l’aise" lance un membre de l’équipe du restaurant aux journalistes de la chaîne M6. Dans le restaurant filmé en caméra cachée, les menus du soir y sont facturés de 160 euros à 490 euros par personne ! La suite du reportage montre alors une fête clandestine payante organisée dans un lieu privé de Paris où chaque participant débourse 220€ pour entrer et profiter de petits fours, caviar et champagne, le tout entouré d’une quarantaine de personnes non masquées.

"J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu’on veut." lance fièrement l’un des organisateurs qui se présente comme un collectionneur renommé de la capitale.

Pierre-Jean Chalençon accusé par les internautes

Ni une, ni deux, les internautes se sont empressés d’enquêter et ont rapidement fait le lien avec Pierre-Jean Chalençon. Le collectionneur et ancien acheteur de l’émission "Affaire conclue" est propriétaire du palais Vivienne, un hôtel particulier à la décoration luxueuse… et c’est selon les internautes, ce décor qui est passé à l’écran sur M6.

Ils sont aussi persuadés d’avoir démasqué le chef à la tête du restaurant huppé et clandestin dans lequel les journalistes de M6 se sont rendus. Il s’agirait du chef cuisiner proche des stars, Christophe Leroy. Agacé par ces accusations, Pierre-Jean Chalençon a réagi. "Totalement faux et calomnieux… !!!!!" a-t-il répondu à un internaute.



