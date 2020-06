Pierre-Jean Chalençon quitte Affaire conclue : la réaction de France 2 dévoilée

Pierre-Jean Chalençon avait indiqué dans "Morandini Live" jeudi dernier qu’il ne s’exprimerait plus dans les médias. Mais le collectionneur a toutefois accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé-Loisirs. Le propriétaire du Palais Vivienne est notamment revenu sur son départ – médiatisé – de l’émission à succès de France 2 "Affaire conclue". "J’avais déjà décidé de quitter l’émission à la rentrée. Il fallait que je m’en aille. J’en avais marre d’être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m’amusais plus", déclare-t-il. Et le spécialiste de Napoléon Bonaparte de dévoiler la réaction de France 2 suite à son départ et à la polémique autour de sa photo avec Dieudonné. "Suite aux remous causés par la publication de cette fameuse photo sur les réseaux sociaux, j’ai reçu un coup de fil de Jean-Louis Blot, le soir de mon anniversaire, mardi dernier. Il m’a demandé si j’étais allé à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Il m’a dit que du côté de France 2 ‘ça bardait’", révèle le collectionneur.

"Ca bardait chez France 2"

"Cette affaire, faisant suite aux différentes petites remontrances de ces dernières semaines, m’a fait réfléchir, et le lendemain, on s’est reparlé avec Jean-Louis Blot (le producteur d’‘Affaire conclue’ ndlr), et je lui ai annoncé que j’avais décidé de tout arrêter sur le champ", continue Pierre-Jean Chalençon. "Le lendemain, j’ai reçu un appel de Nicolas Daniel (le directeur des programmes de flux de daytime de France Télévisions ndlr) qui s’est dit ‘peiné’ de mon départ et a reconnu mon rôle ‘moteur’ dans l’émission. Je pense qu’ils ont été plutôt surpris. Je lui ai expliqué que j’avais besoin de vacances. J’espère qu’on retravaillera ensemble. Je dois bientôt déjeuner avec lui", conclut le futur comédien auprès de Télé-Loisirs.

Par Non Stop People TV