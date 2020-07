Pierre-Jean Chalençon quitte Affaire conclue : son tendre message à Sophie Davant

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe il y a quelques jours. L'un des personnages emblématiques d'Affaire Conclue a annoncé vouloir quitter l'émission. Cette décision arrive suite à un bad buzz après la publication d'une photo du fan de Napoléon, posant tout sourire à côté de Dieudonné. Pour ne pas faire d'histoire auprès de sa rédaction, il avait pris la décision de quitter l'émission. Il avait annoncé la nouvelle sur le plateau de Jean-Marc Morandini avant d'accorder une interview a Télé Loisirs, précisant que d'autres facteurs étaient à l'origine de son départ. "J'avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille. J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle. L'idée, c'était d'aller voir aussi de l'autre côté de l'émission, au plus proche de Sophie Davant et des experts commissaires-priseurs. J'en avais parlé à Sophie."

une belle amitié

Sophie Davant avec qui il est resté très proche. Sur son compte Twitter, l'acheteur a tenu à lui adresser un message très particulier. L'animatrice l'avait soutenu au moment de son départ comme il l'avait révélé sur le plateau de CNews dans Morandini Live : "Elle m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touché. Elle a dit qu'elle était très triste dans son cœur et qu'elle compatissait vraiment. Donc j'ai eu beaucoup de messages personnels".

Il prouve une nouvelle fois son soutien sans faille dans un message sur Twitter accompagné d'une photo avec l'animatrice : "Bisous à ma copine Sophie… merci pour tes messages".

Bisous à ma copine Sophie ... merci pour tes messages .. pic.twitter.com/zHi3Fm7eyc — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 30, 2020

Par J.F.