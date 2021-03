Pierre-Jean Chalençon revient sur ses polémiques après son départ d'Affaire conclue

En juin 2020, Pierre-Jean Chalençon a quitté avec fracas l'émission Affaire conclue sur France 2. L'ancien acheteur s'était retrouvé au cœur de la polémique à cause d'une photo en compagnie de Dieudonné. Mais ce n'était pas le seul dérapage de Pierre-Jean Chalençon qui avait auparavant attaqué Line Renaud et multiplié les tacles. Plusieurs mois après avoir été dans la tourmente, le collectionneur est "en super forme", a-t-il assuré dans TPMP ce vendredi 5 mars. Face aux accusations d'antisémitisme, il a déploré ces attaques : "Si on me dit que je suis antisémite faut arrêter...". Avant de reconnaître ses torts : "J'ai fait une erreur". "Ca faisait trois mois que j'étais confiné, on me propose d'aller à l'anniversaire de Le Pen, je me suis dit 'super, on va enfin voir des gens et je vais rester dix minutes'. Je n'ai vraiment pas vu à mal", a-t-il raconté sur cet événement où la photo décriée a été prise.

"J'ai pété un cable"

En pleine polémique, il avait alors expliqué au site de Jean-Marc Morandini : "Il m'a demandé de faire une photo et j'ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c'était une faute". Mais sur le plateau de TPMP, les explications de Pierre-Jean Chalençon n'ont pas convaincu plusieurs chroniqueurs dont Gilles Verdez. "C'est vraiment pas neutre", lui a-t-il rétorqué. Ce que l'intéressé a approuvé : "C'est vrai, tu as entièrement raison et je n'y retournerais plus". Alors qu'il a récemment fait parler de lui pour son tacle à Thomas Vergara à propos d'un sac de luxe offert à Nabilla, le collectionneur a confié : "A un moment, j'ai pété un cable. D'ailleurs ça m'a fait du bien, je suis devenu zen".

"C'est horrible (...) J'ai fait une erreur"



Par Marie Merlet