Pierre-Jean Chalençon séparé d’un homme marié : il se confie (exclu vidéo)

Fin avril, Pierre-Jean Chalençon s’emparait de son compte Instagram pour annoncer son récent célibat. Dans un message particulièrement amer, il s’en prenait à son ex sans dévoiler son identité. "(…) Le coup de couteau au cœur de l’homme que j’aime depuis 20 ans ... assumer sa vie n’est pas à la portée de tous ... carpe diem…", écrivait-il notamment. Invité sur Non Stop People, l’acheteur d’ "Affaire conclue" est revenu sur cette relation. "Je l’aime énormément, je sais aussi qu’il m’aime énormément. Ça fait 20 ans qu’on a une relation tumultueuse, on est séparé pour le moment", dévoile le spécialiste de Napoléon révélant au passage que l’homme qu’il aime est en couple et a des enfants. Pourquoi avoir voulu médiatiser sa rupture ? "Ça m’a couté de le dire publiquement mais c’est aussi pour lui dire que Je l’aime plus que tout, c’est l’homme de sa vie, je ne vais pas le nier", répond Pierre-Jean Chalençon.

Ils vivent une relation tumultueuse depuis 20 ans

"Je l’ai beaucoup aidé, il m’a beaucoup aidé, je l’ai toujours respecté et dans mon livre "Appelez-moi l’Empereur", j’ai dit que j’étais amoureux d’un homme marié depuis 20 ans, il n’est pas marié depuis 20 ans car il a 40 ans. C’est aussi une preuve que je le respecte", continue le propriétaire du palais Vivienne. "Si je ne l’avais pas respecté j’aurais donné son nom, son prénom, son adresse. En parlant de lui en des termes assez vagues, c’était parce que je voulais le faire participer à ma réussite. Je l’ai beaucoup aidé professionnellement, il était fonctionnaire à ses débuts, il sauvait des vies", continue Pierre-Jean Chalençon. "Aujourd’hui c’est l’homme que j’aime le plus au monde et si aujourd’hui je le recroise on peut repartir ensemble, ce n’est pas un problème", conclut le brocanteur.

Par Ambre L