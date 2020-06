Pierre-Jean Chalençon : son hommage à Michou qui va relancer la polémique

Michou était un grand ami de Pierre-Jean Chalençon. L'acheteur d'Affaire conclue sur France2 était apparu très éprouvé après l'annonce de la mort de l'homme en bleu. Invité de l'émission "Morandini Live" le lundi 27 janvier, au lendemain du décès de Michou, Pierre-Jean Chalençon avait eu du mal à retenir ses larmes. "C'est toujours émouvant parce qu'on l'a vu la semaine dernière. C'est un ami et c'est toute une vie. Il va me manquer. J'aime bien l'appeler. Quand je suis au studio, je l'appelle, puis il me dit : 'Je te regarde à la télé'", avait-il confié. Ce jeudi 18 juin, il était donc tout naturel qu'il lui rende hommage.

Erwan Toularastel affirme que Pierre-Jean Chalençon n'était pas un proche de Michou

En effet, Michou aurait eu 89 ans. Alors pour son anniversaire, Pierre-Jean Chalençon s'est fendu d'un tweet avec une photo où on les voit tout les deux, le verre à la main et tout sourire. Mais c'est surtout le commentaire qui accompagne la photo qui risque de provoquer la polémique. Pierre-Jean Chalençon écrit : "Happy birthday mon ami... Je pense très fort à toi... Je t’aime et merde aux jaloux...." Un tacle à peine caché à Erwan Toularastel, le compagnon de Michou. Depuis les apparitions télé de l'acheteur d'"Affaire conclue" et son recadrage de Line Renaud, il l'a pris en grippe et a tenu à rétablir la vérité dans une lettre rendue publique le 16 juin. Non, Pierre-Jean Chalençon n'a jamais été un proche de Michou. "Vous êtes apparu dans son entourage que depuis quelques mois […] et vous prétendez être le gardien de sa volonté, mais de quel droit ?". "Vos propos sont d’une indécence totale […] Votre ego et votre suffisance font tâche sur sa personnalité", s'emporte Erwan Toularastel. Entre les deux, la guerre est déclarée !

Happy birthday mon ami ... je pense très fort à toi ... je t’aime ..... et merde aux jaloux .... pic.twitter.com/10jYhekqQa — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) June 18, 2020

Par Mélanie C.