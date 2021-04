Pierre-Jean Chalençon : son message cinglant envers Caroline Margeridon

Cela fait plusieurs mois maintenant que Pierre-Jean Chalençon a une dent contre Caroline Margeridon. En effet, l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue" ne cesse de s'en prendre à elle. Le 13 août dernier, il avait déploré dans un commentaire sur Instagram le fait qu'elle ne lui donnait plus de nouvelles : "Je n'ai plus de news d'elle ! La bonne copine lol. J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer ! […] Quand on gratte le vernis... Je n'étais pas dupe, mais à ce point-là… La pauvre".

Des propos qui avaient fait bondir la principale intéressée qui avait rapidement réagi sur le plateau de "Morandini Live" : "J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de s***** ou de p**** ! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie'", lâchait-elle.

la hache de guerre n'est pas enterrée

Et il semblerait que presqu'un an après, la rancoeur soit toujours bien présente entre Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon. Le collectionneur de Napoléon, accusé d'avoir organisé des dîners clandestins au Palais Vivienne, vient de poster un étonnant message sur son compte Twitter. Il s'en est pris une nouvelle fois à l'émission "Affaire Conclue". Il a dévoilé la photo d'une oeuvre de Pierre-Philippe Thomire accompagnée de la légende suivante : "L'objet le plus exceptionnel qui soit passé à 'Affaire Conclue'... Le surtout de Thomire vers 1805, une commande impériale et pas un vulgaire buste en marbre fait à des milliers d'exemplaires et monté artificiellement. On connaît l’histoire ! Le ridicule ne tue pas ! Heureusement". Un internaute a commenté cette publication en lui demandant : "À quand un gros câlin à Caroline Margeridon ?". Il semblerait que cela ne soit pas pour tout de suite au vu de la réponse de Pierre-Jean Chalençon qui a commenté avec des emojis qui vomissent.

L objet le plus exceptionnel qui soit passé à affaire conclue ... le surtout de thomire vers 1805 ...commande impériale ... et pas un vulgaire buste en marbre fait à des milliers d exemplaires et monté artificiellement, on connaît l’histoire! Le ridicule ne tue pas ! Heureusement pic.twitter.com/iWL9NoMmfw — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 21, 2021

Par J.F.