Pierre-Jean Chalençon : son nouveau tacle contre Caroline Margeridon fait bondir Twitter

Depuis son départ de l'émission "Affaire Conclue", Pierre-Jean Chalençon n'a de cesse d'envoyer d'énormes tacles à son ancienne consoeur Caroline Margeridon. Une rancoeur qui dure depuis près d'un an et qui avait fait bondir la principale intéressée. "J'ai découvert qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de s***** ou de p**** ! Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie", s'était étonnée Caroline Margeridon sur le plateau du "Morandini Live", sur CNews et Non Stop People. Visiblement, Pierre-Jean Chalençon n'en a toujours pas fini avec Caroline Margeridon. Alors qu'il a récemment traité son ex-camarade de "mythomane" ou encore "insignifiante", le collectionneur récemment accusé d'avoir organisé des dîners clandestins au Palais Vivienne a décidé de réagir aux récentes confidences de Caroline Margeridon sur sa vie sexuelle. "Personne ne sait avec qui je suis, étant donné qu'en tout et pour tout j'ai couché avec quatre hommes dans ma vie", a-t-elle confié à "Télé Poche".

"Elle raconte n’importe quoi"

Voyant une nouvelle opportunité de s'en prendre à Caroline Margeridon, Pierre-Jean Chalençon n'a pas manqué de réagir via son compte Twitter. "Lol franchement ça devient pathétique... (...) Elle raconte n’importe quoi... Bientôt elle va annoncer quelle est la vierge !!!!", a-t-il posté. Un violent tacle pour lequel Pierre-Jean Chalençon s'est attiré les foudres des internautes. "Allez Pierre-Jean ne faites pas de mauvais esprit, cela vous dessert alors que je vous apprécie", "Comment tu peux être dur avec elle. Si je relis tes tweets, il y a quelques mois elle était la meilleure amie et là tu l'écrases...", "Mais vous pouvez pas lui fiche la paix. C'est dingue ça", "Elle est encore à l'antenne elle... Pas comme vous, le roi de la blague..." ou encore "Tellement petit", peut-on lire dans les nombreux commentaires.

