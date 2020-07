Pierre-Jean Chalençon : Sophie Davant réagit à son départ d’Affaire Conclue

L’annonce a fait l’effet d’une véritable bombe il y a quelques jours. Pierre-Jean Chalençon a annoncé son départ de l’émission Affaire Conclue sur France 2 suite à une vive polémique. Le fan de Napoléon a en effet publié une photo de lui posant tout sourire aux côtes de Dieudonné lors de l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Auprès de Télé Loisirs, Pierre-Jean Chalençon avait expliqué les raisons de son départ : "J’avais déjà décidé de quitter l'émission à la rentrée. Il fallait que je m'en aille. J'en avais marre d'être derrière un comptoir à faire le perroquet. Je ne m'amusais plus. J'avais envie de faire évoluer mon rôle". Invitée sur Europe 1 ce mardi 7 juillet, Sophie Davant est revenue sur le départ de l’acheteur le plus populaire de l’émission : "Il a un peu trop parlé sur les réseaux sociaux et on lui a dit à plusieurs reprises de faire attention : on lui a dit qu'on ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi quand on est regardé par des millions de téléspectateurs. Et c'est quelqu'un de libre Pierre-Jean. Voilà, c'est un électron comme ça".

"Il n’écoutait pas ce qu’on lui disait"

Et à la question de savoir si c’est la photo de Pierre-Jean Chalençon avec Dieudonné qui avait provoqué ce départ précipité, Sophie Davant a répondu : "C’est une accumulation je crois. Les deux cumulés et rapprochés ça faisait un peu beaucoup. Hélas, il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Moi ça fait trois ans que je lui parlais souvent, en lui disant 'Attention, fais attention, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, on ne peut pas prendre position sur tous les sujets". Il faut dire que Pierre-Jean Chalençon enchaînait les polémiques ces derniers temps. En juin dernier, le chroniqueur n’avait pas hésité à s’en prendre directement à Line Renaud, la qualifiant de « sorcière » et évoquant même son prochain décès.

Par Alexia Felix