Pierre-Jean Chalençon victime d’un accident, il donne de ses nouvelles

Actuellement en pleine polémique depuis la révélation de l’affaire des dîners clandestins en pleine période de confinement en France, Pierre-Jean Chalençon a souhaité s’offrir quelques jours de repos loin de son Palais Vivienne. Le collectionneur de France 2 s’est donc rendu dans un désert pour une petite balade en buggy. Malheureusement, Pierre-Jean Chalençon a eu une belle frayeur. Ce mardi 25 mai, le journaliste et chroniqueur de TPMP Clément Garin a annoncé sur Twitter que le collectionneur a été victime d’un accident. Le buggy se serait retourné alors que Pierre-Jean Chalençon se trouvait sur le siège passager : "Pierre-Jean me confirme. 'Voiture HS. Hémorragie. Bras gauche et pied droit HS. Hématomes. Pas au top... Mais je suis vivant’".

"La vie est trop courte"

Face à l’inquiétude des internautes, Pierre-Jean Chalençon a finalement pris la parole il y a quelques heures pour donner plus d’informations sur son accident : "Mes amis, je voulais simplement vous informer que j ai eu un petit problème cet après-midi... Pendant une sortie en buggy. Le cardant gauche a cédé durant un virage et la machine est partie en vrille". Et malgré "quelques hématomes et un bon mal de crâne", le collectionneur assure aller très bien : "Mais tout va bien. La vie est trop courte pour partir maintenant". Des propos qui ont rassuré les internautes : "Bon rétablissement Pierre-Jean”, “Bon courage”, “Prenez bien soin de vous”, “Grosse émotion. Le principal est que vous soyez indemne. Rétablissez-vous vite, je vous embrasse affectueusement".

Mes amis, je voulais simplement vous informer que j ai eu un petit probleme cet après-midi... Pendant une sortie en buggy. Le cardant gauche a cédé durant un virage et la machine est partie en vrille. Quelques hématomes et un bon mal de crâne. mais tout va bien. — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) May 25, 2021

Par Alexia Felix