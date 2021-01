Pierre Lescure atteint de la Covid-19 et hospitalisé : il donne de ses nouvelles sur Twitter

L’année 2021 débute mal pour Pierre Lescure. Depuis le 12 janvier dernier, Pierre Lescure n’a pas pu prendre place autour de la table de "C à vous" sur France 5, où il est l’un des chroniqueurs piliers depuis 2014. Pourtant, Anne-Elisabeth Lemoine avait annoncé que son chroniqueur était absent pour seulement un numéro. "Pierre sera de retour demain, on l’embrasse !", avait-elle déclaré dans son émission. Mais voilà deux semaines maintenant que Pierre Lescure a disparu des radars médiatiques. Et pour cause, l’ancien PDG du groupe Canal+ a contracté la Covid-19. Si Anne-Elisabeth Lemoine n’a fait aucun commentaire sur le sujet depuis le 12 janvier dernier à l’antenne de France 5, les téléspectateurs ont été nombreux à remarquer l’absence de Pierre Lescure et l’ont fait savoir sur Twitter.

"Les indicateurs sont revenus au vert"

L’ancien président du Festival de Cannes, âgé de 75 ans, n’a pas hésité à répondre à l’un d’entre eux qui s’étonnait de ne pas voir Pierre Lescure autour de la table de "C à vous". Il en a aussi profité pour donner des nouvelles sur son état de santé. S’il assure avoir contracté la Covid-19 "sans trop de gravité", Pierre Lescure révèle en revanche avoir été hospitalisé dix jours. "Merci à toutes et tous de vos messages chaleureux. J’ai choppé le COVID, oui, sans trop de gravité. 10 jours d’observation. Les indicateurs sont revenus au vert. Reste l’extrême fatigue que savent ceux qui sont passés par là. Repos. Et l’amitié est un médoc sacrément fort", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Voilà qui devrait en rassurer plus d’un !

Par Matilde A.