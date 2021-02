Pierre Lescure de retour dans C à vous : il raconte son expérience du Coronavirus

Depuis le 12 janvier dernier, Pierre Lescure était absent de "C à vous". Si au départ, la raison de son absence n'a pas été communiquée aux téléspectateurs, le journaliste a rapidement dévoilé la cause. L'homme âgé de 75 ans a contracté le coronavirus et il s'est donc mis à l'isolement. Dix jours plus tard, Pierre Lescure avait brisé le silence et avait tenu à rassurer ses fans. "Merci à toutes et tous de vos messages chaleureux. J’ai chopé le COVID, oui, sans trop de gravité. 10 jours d’observation. Les indicateurs sont revenus au vert", assurait-il sur Twitter. Après de longues semaines d'absence, où le chroniqueur a été remplacé par Antoine Genton, Pierre Lescure a enfin fait son grand retour dans "C à vous", ce lundi 8 février.

"On a la pétoche"

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, le président du Festival de Cannes s'est confié sur cette expérience : "Je me suis langui, je n'ai pas fait que ça, mais j'ai eu un covid moyen comme il y a des gens qui s'étonnaient de ne pas me voir sur ce plateau" a-t-il déclaré avant de poursuivre en apportant quelques précisions : "J'ai eu un covid moyen, je m'en tire bien, mais en même temps à mon âge, on a la pétoche, j'ai 75 ans. On se dit 'Pourvu que ça ne bascule pas...'". Le journaliste a remercié le personnel soignant qui s'est occupé de lui pendant son hospitalisation, puis a adressé un message à ses nombreux fans. "Toutes celles et ceux qui nous regardent m'ont vachement touché et ça fait plaisir quand on a un peu la pétoche de se dire qu'il y a des gens qui ont envie que vous reveniez", a-t-il finalement confié avec émotion avant de conclure sur une note rassurante : "Mine de rien, depuis mars 2020, je trouve que dans cette émission et dans cette production, on est quand même vachement bien organisés, extrêmement précautionneux, puisque je l'ai attrapé, je ne sais pas où, ni par qui, mais je ne l'ai refilé à personne". En tout cas, les téléspectateurs ont pu constater que Pierre Lescure va bien.

Par Solène Sab