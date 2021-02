Pierre Lescure : sa fille Anna révèle avoir été agressée sexuellement

En 1999, Pierre Lescure et son épouse, Frédérique Fayles-Bernstein, adoptent une petite fille d’origine vietnamienne. Sur le plateau de "L’instant Deluxe", l’ancien président du Festival de Cannes nous avait raconté ce souvenir avec beaucoup d’émotion. "On a fait cette demande dans un orphelinat au Vietnam proche de Saïgon et ma femme est allée découvrir l'enfant un jour de janvier 1999. Elle est restée quatre mois là-bas pour toutes les démarches qui se sont passées sans problème avec les autorités vietnamiennes", avait confié le chroniqueur de "C à vous" à Jordan de Luxe sur Non Stop People. Pierre Lescure et Frédérique Fayles-Bernstein choisissent de l’appeler Anna.

"Ce n’était pas la première fois"

Aujourd’hui âgée de 22 ans, Anna Lescure a fait une terrible confession ce vendredi 5 février 2021. Anna Lescure a révélé avoir été agressée sexuellement il y a un an, jour pour jour. C’est sur Twitter que la jeune femme a décidé de dévoiler cette terrible confidence. "Il y a un an aujourd’hui, j’ai été agressée sexuellement. Ce n’était pas la première fois, mais ce fut la première fois où j’ai eu le courage de porter plainte", a-t-elle écrit sur Twitter, avant de continuer : "J’ai eu la chance de tomber sur une policière qui m’a écoutée et a pris ma déposition sans jugement. Elle a même semblé gênée de me poser ces fameuses questions : que portais-je et avais-je eu un comportement aguicheur avec mon agresseur ?". Si Anna Lescure a décidé de dévoiler cette histoire affreuse, c’est notamment pour dénoncer la lenteur de l’enquête. Elle qui connaît l’identité de son agresseur déplore que l’enquête n’avance pas. "Rien n’a été entrepris", confie Anna Lescure toujours sur Twitter.

Il y a un an aujourd’hui, j’ai été agressée sexuellement. Ce n’était pas la première fois, mais ce fut la première fois où j’ai eu le courage de porter plainte. (1/7) — anna lescure (@anna_lescure) February 5, 2021

Par Matilde A.