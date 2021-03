Pierre Menès accusé d'agression sexuelle : son mea culpa en direct dans TPMP

Ce dimanche 21 mars 2021, la chaîne Canal+ a diffusé un documentaire baptisé "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", réalisé par Marie Portolano et Guillaume Priou qui retrace quarante ans de lutte pour la parité dans le secteur très masculin du journalisme sportif. Dans le film, ce sont ainsi une vingtaine de femmes journalistes, ayant travaillé pour différents supports médiatiques, privés ou publics qui témoignent pour faire état du sexisme ambiant et du harcèlement qui continue de régner dans les rédactions.



Et si le documentaire a été plutôt bien accueilli par le public, une polémique enfle depuis sa diffusion. Le média "Les Jours" a en effet révélé que le documentaire a été censuré : Canal+ aurait coupé une séquence qui met en cause le chroniqueur Pierre Menès afin de le protéger. Cette séquence montrerait les images des atteintes sexuelles commises sur deux journalistes de Canal+ à savoir Marie Portolano elle-même, ainsi que la journaliste Isabelle Moreau, embrassée de force par le consultant en 2011, sur le plateau du Canal Football club.

Pierre Menès s'explique dans TPMP

Face au tollé, Pierre Menès a décidé de s'exprimer sur C8, une autre chaîne du groupe Canal+ et de répondre aux accusations. Ce lundi 22 mars 2021, le chroniqueur était en effet sur le plateau de TPMP aux côtés de Cyril Hanouna. "Je le vis mal parce que ce n'est pas moi. Les gens qui me connaissent le savent ! C'est d'ailleurs rigolo hier je n'ai reçu que des messages d'insultes et là je commence à recevoir des messages de soutien". Le chroniqueur assure n'avoir aucun souvenir de cette séquence qui a tant fait parler et que lui et Marie Portolano n'ont jamais reparlé de cela depuis.



"La société a changé et ce que je pouvais me permettre y'a dix ou cinq ans, je ne peux plus me le permettre aujourd'hui. (...) C'est vrai qu'il faut que je modifie des choses, j'ai déjà modifié beaucoup de choses".



Pierre Menès a néanmoins admis avoir été maladroit : "Franchement quelque part je le mérite un peu. Parce que les images qui passent même si elles sont pas récentes, elles sont aujourd'hui au moment où on se parle, sont choquantes. Je ne peux pas comprendre les insultes, je ne peux pas comprendre les menaces de mort mais je peux comprendre qu'on me critique de façon assez violente.

Par E.S.