Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles : Guy Carlier sort du silence (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickaël Dorian est aux commandes de son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Il y reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi des sujets qui font la Une des médias. Ainsi, il y a quelques semaines, il a échangé avec Clara Morgane qui avait accepté de réagir aux attaques de Fabien Lecoeuvre sur le physique de la chanteuse Hoshi. "C'est quelqu'un qui n'a jamais été désagréable avec moi, jamais un propos déplacé. Après, je dois dire que c'est quelqu'un qui fait partie - j'espère qu'il ne le prendra pas mal - de l'ancienne génération. On se rend compte que les années passent et les moeurs changent. Et c'est vrai : ce dont on pouvait parfois se permettre librement il y a quelque temps, c'est un petit peu moins accepté aujourd'hui", disait-elle.

Ce week-end, Mickaël Dorian s'est entretenu avec Guy Carlier, qui remonte sur scène cet été avec son spectacle "Carl et Guitou". Lors de cet entretien, le chroniqueur a accepté d'aborder différents sujets, notamment la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron. Il en a profité pour donner son avis sur l'action du président de la République face à cette pandémie, admettant que la situation ne doit pas être facile à gérer pour lui.

"Ce qui se passe pour Pierre Ménès, c'est inadmissible"

Pendant cet échange, Guy Carlier a aussi parlé de sa perte de poids. À quel moment a-t-il décidé de maigrir ? "C'est une succession d'humiliations. On parle beaucoup de discrimination. ll y a des discriminations nobles - c'est politiquement incorrect - mais les gros, on a le droit", a-t-il répondu.

Il a poursuivi ses explications en évoquant l'affaire Pierre Ménès. "Ce qui se passe pour Pierre Ménès est absolument inadmissible. Alors, sur le plan de ce que lui a fait, je me garderai de porter un jugement et bien entendu, je ne suis pas fou d'aller embrasser une fille sur un plateau TV. Ce qui est inadmissible, c'est qu'au nom d'un jugement sur ça, on le lynche sur son poids (...) Imaginez que Pierre Ménès soit gay, vous n'assisteriez pas au même déferlement (...) Les gros, on peut y aller", a-t-il lâché.

