Pierre Ménès "méprise" Quotidien, les raisons dévoilées

Pierre Ménès fait actuellement la promotion de son ouvrage, "Mon dictionnaire engagé du football", disponible aux Editions Plon. A cette occasion, il a eu le privilège d'être le dernier invité de l'année 2019 de "L'interview sans filtre". Lors de cet entretien, le journaliste sportif a fait de nombreuses confidences sur sa vie, sa femme et sur l'univers de la télévision. Si Pierre Ménès a fait une magnifique déclaration d'amour à sa compagne, Mélissa Acosta, il a également expliqué les raisons de son départ dans "Touche pas à mon poste". Comme il l'a expliqué : "J'en ai fait 20. (...) Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais été à ma place dans cette émission. Pour exister j'ai besoin de parler et c'est une émission dans laquelle tu ne parles pas.". Cependant, loin d'être en froid avec Cyril Hanouna, il a révélé qu'il serait prêt à accepter un poste de chroniqueur dans "Balance ton post" ou bien dans l'émission d'Eric Naulleau, De quoi j'me mêle". L'expert du football aimerait s'ouvrir à d'autres horizons mais il ne faut pas compter sur sa présence dans "Quotidien", et pour cause...

Mais ils en font tellement des merdes

Dans ce nouvel extrait dévoilé, Pierre Ménès fait des confidences sur "Quotidien". Il a notamment expliqué : "Valérie Pécresse m'avait demandé de la soutenir pendant sa campagne. J'avais été aussi à l'ouverture, je m'étais encore une fois pris une merde par l'équipe de Quotidien. Mais ils en font tellement des merdes. J'étais là, je fais des photos, je pose avec Valérie, je fais des photos avec les gens. Et à un moment donné, je suis un peu fatigué, j'avais encore à l'époque une autonomie plus faible que celle d'aujourd'hui, et je m'assois sur une chaise. Et là les mecs de Quotidien viennent me filmer. Et je dis 'pourquoi vous me filmez alors que je suis seul assis sur une chaise ?' et dans Quotidien c'est devenu 'Pierre Ménès gêné d'être au meeting de Valérie Pécresse'. J'avais envie de leur dire 'espèce de connards, j'ai fait 500 photos avant et vous venez me prendre juste maintenant'. Ça c'est pas du journalisme." Un clash dont Pierre Ménès, qui a révélé son salaire sur Canal+ se souvient comme si c'était hier !

Par Solène Sab