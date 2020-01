Pierre Ménès porte plainte pour diffamation contre son ex-assistant qui va être jugé

Le 24 décembre, Emmanuel Trumer a annoncé avoir déposé une plainte contre Pierre Ménès. Cet ancien collaborateur qui a travaillé avec lui de septembre 2017 à juin 2018 l'accuse de harcèlement. "Mon année de contrat avec ce 'journaliste' aura été un calvaire absolu. J'ai dû supporter un harcèlement constant, quotidien, violent, mais également avoir dû supporter le racisme décomplexé de cet homme en plus de son homophobie et de comportements graves envers les femmes", écrivait-il sur son blog en décembre dernier pour justifier son dépôt de plainte. Le journaliste n'a pas attendu longtemps avant de riposter et de déposer une plainte pour diffamation par l'entremise de son avocat Me Arash Derambarsh.

Emmanuel Trumer passera devant le juge le 26 février

Selon nos confrères du Parisien, Emmanuel Trumer est convoqué devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le 26 février. Il sera jugé pour diffamation publique. Aucune enquête n'a été diligentée pour l'instant, car il comparaîtra sous le régime de la citation directe. Ce dispositif permet de juger une personne sans enquête du parquet au préalable. C'est lors de cette audience que devrait être fixée la date du procès. Me Didier Seban avocat d'Emmanuel Trumer affirme que cette citation "n'a aucun fondement" et que la "procédure va se retourner contre son auteur".

Emmanuel Trumer avait rendu public sur Twitter en décembre des captures d'écran de supposés échanges entre lui et Pierre Ménès dans lesquels on pouvait lire des insultes à caractère raciste. Pierre Ménès s'était défendu en expliquant qu'il avait tout fait pour le faire embaucher à 3 000 euros par mois.

Par Mélanie C.