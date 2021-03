Pierre Ménès protégé par Canal+ ? Cyril Hanouna dément dans TPMP

Depuis la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope" de Marie Portolano sur Canal+ dimanche dernier, Pierre Ménès est dans la tourmente. La raison : selon le site "Les Jours", la direction de Canal+ aurait censuré une séquence du documentaire incriminant Pierre Ménès dans le but de le protéger. Dans cette séquence, diffusée hier dans "Touche pas à mon poste", Marie Portolano se confronte au journaliste sportif et évoque un incident datant de 2016. Selon elle, Pierre Ménès lui aurait soulevé la jupe sur le plateau du "Canal Football Club" en présence du public. Si cette séquence a été coupée au montage, c’est parce que la direction de Canal+ a décidé de donner uniquement la parole aux femmes. Ainsi, toutes les autres séquences où des hommes étaient présents ont été également coupées. Une version confirmée par Cyril Hanouna ce mardi 23 mars 2021.

"Pierre Ménès n’est pas du tout protégé"

L’animateur de C8 a raconté dans les moindres détails comment s’est organisée la venue de Pierre Ménès hier dans TPMP. "On entend tout et n’importe quoi sur ce qui s’est passé, je vais vous raconter", commence Cyril Hanouna. "On est dimanche soir, il y a le match Lyon-PSG. J’appelle le directeur des antennes de Canal+, Gérald-Brice Viret, et je lui dit : 'Qu’est-ce qui se passe autour de Pierre Ménès ?' Je vois que sur Twitter, ça bouge beaucoup'".

Gérald-Brice Viret explique alors à Cyril Hanouna que la polémique a enflé après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope" de Marie Portolano. L’animateur interroge ensuite Gérald-Brice Viret sur la raison qui a poussé Canal+ à couper la séquence de Pierre Ménès du montage. "On a pris le parti de couper toutes les interventions masculines parce que c’était un choix éditorial", a répondu Gérald-Brice Viret à Cyril Hanouna. Le trublion de C8 a ensuite répondu aux rumeurs qui affirment que Pierre Ménès est protégé par la direction de Canal+. "Alors je vous le dis, Pierre Ménès n’est pas du tout protégé. J’ai vu qu’on disait qu’il était le meilleur ami de l’actionnaire de Canal+. Je vous le dis, ils ne se connaissent pas du tout. Ils se sont vus trois fois et ne sont pas du tout meilleurs amis. Ça, je peux le jurer", a assuré Cyril Hanouna.

.@Cyrilhanouna revient sur les coulisses de l'interview de Pierre Ménès dans #TPMP et répond aux rumeurs ! pic.twitter.com/6rXykXjs8G — TPMP (@TPMP) March 23, 2021

Par Matilde A.