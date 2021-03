Pierre Ménès : sa femme Mélissa insultée, elle riposte sur Instagram

Vive polémique. Pierre Ménès est dans la tourmente depuis la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste", de Marie Portolano sur Canal+. Dans son documentaire, Marie Portolano dénonce le sexisme ambiant dans le milieu du journalisme sportif. Mais ce qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, ce sont les révélations du site "Les Jours" qui affirme que certaines séquences incriminant Pierre Ménès auraient été coupées au montage dans le but de le protéger. L’une des séquences en question a été diffusée dans l’émission "Touche pas à mon poste" lundi soir, à l’occasion de la venue de Pierre Ménès sur le plateau de Cyril Hanouna. On peut y voir Marie Portolano et Pierre Ménès discuter d’un fait qui remonte à quelques années. Selon Marie Portolano, le journaliste sportif lui aurait soulevé la jupe. Une scène que Pierre Ménès déclare avoir oublié. "Les faits remontent au 28 août 2016. Il se trouve que ç'a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Il suffit de voir mon visage. Si ça amuse les gens de revoir cette émission avec Griezmann, j'avais le masque de la mort sur moi", s’est-il défendu lundi dans TPMP.

"Continuez à m'insulter, j'adore !"

Si Pierre Ménès est la cible des internautes depuis dimanche, sa femme Mélissa n’est pas non plus épargnée. Victime d’insultes très violentes, elle a décidé de prendre la parole sur son compte Instagram. "Très bien, continuez à m'insulter, j'adore ! Les je sais tout, les juges de la place publique, les avocats et les penseurs du dimanche : restez bien derrière vos ordinateurs bande de décérébrés", a-t-elle posté dans sa story. La femme de Pierre Ménès a ensuite dévoilé l’un des nombreux messages qu’elle reçoit depuis ces derniers jours : "Espèce de s****e, tu as bloqué S9 Models parce qu'ils ont des dossiers sur toi et ton gros porc. On ne vous lâchera pas".

Par Matilde A.