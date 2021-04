Pierre Ménès : son avocat se confie sur les suites judiciaires de l'affaire

C'est un documentaire qui a énormément fait parler. Le dimanche 21 mars dernier, Marie Portolano diffusait le documentaire sur Canal+ "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste". Elle revenait sur la dure réalité des femmes dans ce milieu-là et souhaitait faire évoluer les mentalités. Pour illustrer ses propos, Marie Portolano avait dénoncé l'agression sexuelle dont elle avait été victime de la part de Pierre Ménès qui avait soulevé sa jupe devant plusieurs personnes sur un plateau. Le journaliste sportif était venu sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste afin de livrer sa version des faits.

Il avait déclaré : "La société a changé et ce que je pouvais me permettre il y a dix ou cinq ans, je ne peux plus me le permettre aujourd'hui (...) C'est vrai qu'il faut que je modifie des choses, j'ai déjà modifié beaucoup de choses. Franchement quelque part je le mérite un peu. Parce que les images qui passent même si elles ne sont pas récentes, elles sont aujourd'hui au moment où on se parle, sont choquantes" avait avoué Pierre Ménès.

"S'ils ne répondent pas, il y aura une assignation"

Et depuis un mois, le journaliste sportif se mure dans le silence. Son avocat Me Arash Derambarsh était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, il en a profité pour donner des nouvelles de l'affaire sur le plan judiciaire : "Il y a zéro plainte, zéro ouverture d'information judiciaire" assure-t-il. "Vous imaginez, avec la force de frappe puissante du documentaire. [...] Et à partir du moment où tout a été dit, le parquet, le procureur de la République, qui peut certainement, encore, changer d'avis, mais ça n'a pas été le cas, n'a pas ouvert d'information judiciaire".

Il confie cependant que l'affaire pourrait aller devant la justice à cause d'EA Sport qui avait annoncé la fin de sa collaboration avec Pierre Ménès. Me Arash Derambarsh a assuré qu'une mise en demeure a été envoyée : "On leur demande des comptes. S'ils ne répondent pas, il y aura une assignation" conclut-il.

