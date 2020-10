Pierre Palmade bientôt papa ? Il répond à Laurent Ruquier

Pour la deuxième de sa nouvelle émission, "On est en direct" sur France 2, Laurent Ruquier recevait notamment Michel Boujennah, Olivia Ruiz, Amélie Mauresmo ou encore Pierre Palmade samedi 3 octobre. Ce dernier rejoue les sketchs de ses débuts et est à l’affiche de la pièce "Assume, bordel !". L’humoriste y évoque l’homosexualité, sujet au cœur de la pièce de théâtre. "Je me vois d’une autre époque avec des difficultés à assumer une homosexualité que pourtant je vis au grand jour, donc je me moque un peu de moi-même dans cette pièce. En tout cas, je me mets face à quelqu’un qui lui le vit pleinement et librement". Il évoque également le sujet de la paternité…

"Faut que je trouve le compagnon"

"Je crois que je représente des gens qui même s’ils vivent leur homosexualité au grand jour, ne sont pas à l’aise parce que la société et la religion disent des choses horribles sur l’homosexualité (…) Je ne me sens pas porte-parole" confie Pierre Palmade. Laurent Ruquier lui lance alors "Vous voulez être papa ?" Une question à la laquelle l’humoriste tente de répondre. "Ahlala… Si l’autre s’occupe bien de l’enfant, oui !" Une réponse qui fait beaucoup rire le présentateur. Puis il ajoute, "Moi je veux bien parler un peu, aller à la pêche, faire du vélo… Mais tout le reste… Faudrait que quelqu’un soit très très très motivé pour avoir un enfant avec moi". Pierre Palmade précise qu’avant d’avoir un enfant il lui manque quelque chose : "J’ai la maison de campagne, faut que je trouve le compagnon, après le chien…"

Par Valentine V.