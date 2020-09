Pierre Palmade bourré ? Benjamin Castaldi pousse un gros coup de gueule

Ce lundi 7 septembre 2020, Pierre Palmade était l'invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Le passage de l'humoriste a fait grand bruit notamment car les téléspectateurs l'ont accusé, sur les réseaux sociaux, d'être venu "bourré" ou "défoncé" sur le plateau de l'émission. Son attaché de presse lui ayant signalé les nombreux tweets en direct, Pierre Palmade a tenté de se défendre à l'antenne : "Mon attaché de presse vient de me dire que ça tweet en disant que je suis défoncé et bourré depuis le début d'émission. Pardon ? Je suis intimidé ici donc je sais pas si il faut être drôle. Depuis un an que j'ai parlé de mes problèmes d'alcoolémie et de toxicomanie, dès que j'ai fait un truc un peu fou, on dit que je suis défoncé !" a-t-il lâché.



Quelques heures après l'émission, Pierre Palmade a pris la parole sur Twitter pour se justifier à nouveau : "La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool... Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de TPMP ! Ben non mes yeux étaient rouges et moi j’étais intimidé et joyeux d’être là ! Je peux vous dire que vous m’avez jamais vu ivre et défoncé."

Benjamin Castaldi monte au créneau

Le lendemain, mardi 8 septembre, Benjamin Castaldi est revenu sur les critiques adressées à Pierre Palmade. "Il s'est fait totalement massacrer sur les réseaux en le traitant de drogué et d'alcoolique ! Première chose, je connais très bien Pierre. Hier soir, il n'était ni bourré ni drogué. Deuxième chose, c'est un garçon formidable mais il avait peur de venir dans l'émission. Je sais qu'il avait le trac et il n'avait pas du tout confiance en lui. Je trouve ça dégueulasse ce genre de procès qu'on lui fait !" a-t-il explosé.



"Je trouve ça dégueulasse ! Je sais que ça l'a blessé alors qu'hier soir, il n'était ni bourré ni drogué. Le procès qu'on lui a fait m'a fait de la peine" a ajouté celui qui vient de devenir papa pour la quatrième fois.

Par E.S.