Pierre Palmade : ce défi relevé pour son "Grand restaurant"

Dix ans après les deux premiers volets du "Grand restaurant", diffusés sur France 2 en 2010 et 2011, Pierre Palmade revient avec un troisième numéro ce mercredi 3 février sur M6. Dans sa fiction intitulée "Le Grand Restaurant : réouverture après travaux", l’humoriste réunit une quarantaine de personnalités pour jouer des petits sketchs "écrits sur mesure", a-t-il expliqué dans Culture Médias sur Europe 1 ce mardi 2 février. Durant ce tournage réalisé en "décembre 2019 et en six jours", Pierre Palmade a tenu le pari de rassembler de nombreuses stars de la télévision, du théâtre et du cinéma. Chacune d'entre elles a d'ailleurs perçu "le même cachet". Pour convaincre des acteurs et actrices comme Pierre Arditi, Mathilde Seigner, Isabelle Nanty, ou encore Florence Foresti, Chantal Ladesou, JoeyStarr et Julie Gayet, Pierre Palmade a expliqué sa démarche sur Europe 1.

Un "défi" à relever

"Il faut les appeler personnellement et leur dire 'est-ce que vous voulez jouer un sketch à la télé ?'. Tout le monde n'est pas forcément partant dès le début. Et puis, il faut leur donner le texte, répéter avec eux. Il y en a qui reviennent sur leur décision", a expliqué l'humoriste. L'organisation autour de ces différentes personnalités aux emplois du temps chargés a donc été "très, très difficile à monter". Et puis, il faut les réunir en six jours parce que j'ai deux heures par comédien", a-t-il ajouté sur les conditions de tournage. Mais ce "défi" a été relevé par Pierre Palmade.

Par Marie Merlet