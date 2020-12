Pierre Palmade : Cette époque où la drogue était sa "seule maîtresse"

Ce mardi 22 décembre, Pierre Palmade est à l'affiche de la pièce de théâtre "13 à table", diffusée en prime time sur France 2. Si les artistes connaissent une période bien triste et compliquée en raison de la pandémie de coronavirus, le monde de la culture tente de trouver quelques alternatives. Muriel Robin a réalisé en seulement neuf jours un téléfilm intitulé "I Love You Coiffure" inspiré de ses plus grands sketchs. Du côté de Pierre Palmade, un de ses spectacles qui a connu un franc succès, est mis en lumière sur la chaîne du service public. De quoi permettre aux téléspectateurs de se replonger dans le monde du théâtre. Si à présent, tout sourit à Pierre Palmade, l'humoriste s'est battu contre de terribles démons il y a plusieurs années, notamment la drogue.

"La coke était ma seule maîtresse"

Lors de son passage sur le plateau d'"On n'est pas couché", en mai 2019, l'humoriste s'était livré à coeur ouvert et avait fait de terribles confidences. Pour lui, l'amour n'avait pas sa place dans sa vie à cause de la drogue. "La coke était ma seule maîtresse", avait-il confessé avant de poursuivre : "On ne peut pas avoir d'histoire d'amour, même pas d'histoire d'amitié. On est infidèle quand on prend de la drogue. La drogue ruine toutes vos histoires. Jusqu'à l'âge de 40 ans, ça a flingué", a-t-il finalement déploré. Il a également fait des confidences encore plus personnelles et a expliqué : "Après, j'avais un problème de romantisme avec les garçons, parce que si j'avais eu le choix, j'aurais voulu être hétéro et j'avais beaucoup de mal à tomber amoureux d'un garçon". À présent, Pierre Palmade semble avoir fait face à ses démons et à ses addictions.

Par Solène Sab