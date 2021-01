Pierre Palmade : en larmes sur Instagram, il partage une grande nouvelle

Pierre Palmade vient de poster une nouvelle vidéo sur son comtpe Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a surpris ses fans. Dans cette dernière, l'humoriste revient sur les annonces de Jean Castex de ce vendredi 29 janvier. Le Premier ministre a annoncé qu'un reconfinement n'était pas prévu pour tout de suite mais que les règles déjà mise en place étaient plus que jamais de rigueur.

Pierre Palmade a donc posté une vidéo de lui sur son compte Instagram, non sans humour, dans laquelle il déclare en "larmes": "Déjà il y a eu le couvre-feu, on ne peut plus...il y a les cafés qui sont fermés, les restaurants qui sont fermés, on ne peut plus".

pierre palmade nous donne rendez-vous !

Mais quelques instants plus tard, Pierre Palmade en profite pour reprendre ses esprits et annoncer une grande nouvelle : "Mercredi 3 février soufflera un vent de nostalgie sur M6 à 21h avec Le Grand Restaurant. Ah ! L'époque des restaurants ! Venez rire, venez sourire, venez vous émouvoir".

Une vidéo qui a vivement fait réagir les fans de l'humoriste. "Au moins un restaurant qui sera ouvert", "En plus bientôt le confinement...Nous serons là Pierre, ne pleurez plus", "Oui Monsieur Palmade...nous serons présents ...un peu de soleil sur cette période nuageuse", "Je n'en peux plus ! Merci de penser à nous ! Je regarderai avec grand plaisir le Grand Restaurant !", "Vivement mercredi... Et que tout redevienne comme avant", "Je serai au rendez-vous, ça va nous faire un grand bien de rire" peut-on lire en commentaire.

Par J.F.