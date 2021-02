Pierre Palmade évoque ses addictions à la drogue et à l’alcool

En avril 2019, les problèmes de drogues de Pierre Palmade éclatent au grand jour. À cette époque, l’humoriste avait été placé en garde à vue pour consommation de produits stupéfiants. Quelques semaines plus tard, Pierre Palmade s’était livré sans filtre sur le sujet dans "On est pas couché". Face à Laurent Ruquier, Pierre Palmade avait alors déclaré sur France 2 : "Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement (…) J’ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. A 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait dix ans que j'essaie d'arrêter".

"Je suis dans une phase de rétablissement solide"

Presque deux ans plus tard, Pierre Palmade a accepté de se livrer à nouveau au sujet de ses addictions. Cette fois, c’est sur Europe 1 dans l’émission "Culture Médias" que le comédien a donné de ses nouvelles. Des nouvelles plutôt rassurantes. "Je suis dans une phase de rétablissement solide, parce que je suis très bien entouré", a indiqué Pierre Palmade, qui fait son grand retour dans Les Enfoirés cette année. En revanche, il ne minimise pas les risques de replonger. "Mais je serai obligé d'être vigilant toute ma vie. Cette maladie vous guette et elle adore que vous rechutiez. L'avantage c'est que je ne peux pas faire mon métier autrement qu'en forme. Donc comme il n'y a que mon métier qui compte dans ma vie, je suis obligé de faire très attention à moi", a lâché Pierre Palmade, invité de Philippe Vandel pour faire la promotion de son "Grand Restaurant qui réouvre après travaux", diffusé mercredi 3 février en prime-time sur M6.

